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بعد ' الهاتريك ' .. بندنر: الحظ منعني من تسجيل رباعية

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بعد ' الهاتريك ' .. بندنر: الحظ منعني من تسجيل رباعية بعد ' الهاتريك ' .. بندنر: الحظ منعني من تسجيل رباعية

أكد المهاجم الدنماركي نيكلاس بندنر أنه كان يستحق تسجيل سوبر هاتريك في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الأربعاء.

بندنر سجل هاتريك في مرمى أمريكا وديا، ليقود الدنمارك للفوز بثلاثة أهداف لهدفين في إطار الاستعدادات لخوض مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2016.

وتحدث اللاعب الملقب بـ"اللورد" عقب المباراة قائلا:"أعتقد إني قدمت مباراة جيدة واستغليت أغلب الفرص التي سنحت لي".

وأتم"في يوم آخر، ربما كنت أستطيع تسجيل سوبر هاتريك، لكن الحظ منعني من ذلك الأمر".

يذكر أن بندنر كان يلعب في أرسنال قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني، حيث يلازم دكة البدلاء بشكل كبير لعدم قدرته على تسجيل الأهداف.

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