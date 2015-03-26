الذكرى السنوية لآخر هدف و ' أسيست ' مهم لإنيستا

اليوم الخميس 26 مارس يشهد الذكرى السنوية لأسوأ فترة يعيشها النجم الإسباني أندريس إنيستا أيقونة فريق برشلونة!

فقد قضى ساحر برشلونة عاما كاملا دون تسجيل أو صناعة أي هدف في الليجا، بخلاف صيامه نحو عامين عن التسجيل في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح المردود الهجومي لإنيستا مقلقا بالنسبة للنادي الكتالوني ولمنتخب إسبانيا، إذ تقلصت فاعليته بشكل كبير مع انضمام البرازيلي نيمار ومن ثم الأوروجوياني لويس سواريز، وانعدم التواصل بينه وبين الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واختفى إنيستا خلال المواجهة الأخيرة في الكلاسيكو ليبرهن على عدم جدواه في المواعيد الكبرى خلال الآونة الأخيرة، على عكس المواسم السابقة التي كان يلعب فيها دورا حاسما في مختلف الإنجازات.

وتصادف أن آخر هدف سجله إنيستا في الليجا كان امام ريال مدريد في كلاسيكو 23 مارس 2014 ، حين فاز برسا 4-3 في سانتياجو برنابيو، وهو الانتصار الذي عزز فرص برشلونة في التتويج باللقب، لكنه ذهب في النهاية الى أتلتيكو.

أما آخر هدف لبطل مونديال 2010 في دوري الأبطال فكان في أكتوبر 2012 أمام سلتيك الاسكتلندي بمرحلة المجموعات.

وعُرف عن إنيستا بشكل عام أنه ليس غزير الأهداف، وأكبر عدد سجله خلال مسيرته كان 9 أهداف في موسمي 2006-2007 و2010-2011، لكنه كان يعوض ذلك بالتفوق على صعيد التمريرات الحاسمة.

لكن حتى هذه المهارة افتقدها أندريس لمدة عام كامل، فكان آخر هدف صنعه يرجع لتاريخ 26 مارس 2014 أمام سلتا فيجو، في مباراة فاز بها البرسا 3-0.

ويملك إنيستا هذا الموسم 3 أهداف فقط، جميعها في كأس الملك، واثنان منها في شباك فريق أويسكا المغمور، والآخر أمام فياريال.

وأنهى إنيستا موسمين مسجلا 3 أهداف فقط، في 2011-2012 و2012-2013 ، لكنه رغم ذلك صنع 16 هدفا في الموسم قبل الماضي، و7 أهداف في الموسم السابق.

وأقر إنيستا في تصريحات اليوم من معسكر المنتخب الإسباني بأنه يدرك أن إحصاءاته سيئة خلال الموسم الجاري، لكنه تعهد بتحسين مستواه في أقرب وقت.

ومع تخطيه سن الـ30 وهبوط مستواه بشكل ملحوظ، يبحث برشلونة عن بديل كفء لإنيستا بشكل سريع، في حين تتردد شائعات حول التحاقه قريبا بالدوري الأمريكي.