بأيّ مكياج تفضّلين كارولين "على مرّ الزمان" ؟

هي الممثلة الألمانيّة – التركيّة Wilma Elles التي تألّقت بدورها كبطلة في مسلسل على "مرّ الزمان"، وعُرفت باسم كارولين. وبعد هذا المسلسل، حصلت على لقب أكثر النساء جاذبيّة في تركيا، وكانت المراتب التي تلتها للميس وبيرين سات.

من هنا، لاحق "سيدتي نت" كارولين، وتتبّع أخبارها لنقلها إلى محبّاتها. وفي هذا الموضوع سنطّلع معاً على إطلالاتها التجميليّة بالمكياج، ومن دونه، فشاركينا الرأي بجمال هذه النّجمة.

تعتبر ويلما من النجمات الشقراوات اللواتي يملكن جاذبيّة واضحة وابتسامة لا تُنسى. تعمل كعارضة أزياء وممثلة، فهي تجذّب معجبيها بأيّ إطلالة تظهر بها.

مكياج كارولين:

المكياج الناعم: كون كارولين امرأة بيضاء، فهي تختار أحياناً أساليب المكياج الخفيفة والفاتحة المشتقّة من لون بشرتها، كالزهريّ والبيج والذهبيّ.

ولأن كارولين تملك الكثير من الجرأة، فلا مانع لديها من إبراز مكياجها بطريقة غير مألوفة وألوان صارخة .

إليك هذه الصور التي تبيّن لك اختلاف الممثلة بين مكياج وآخر.

وأنت كيف تجدينها أجمل؟