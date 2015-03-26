تيري يوضح أسباب نجاح مورينيو مع تشيلسي

"هو يعرف جيدا كيف يحفز اللاعبين، هو الأفضل" هكذا تحدث جون تيري قائد تشيلسي عن مدرب الزرق، ومؤكدا أنه كان سببا رئيسيا في عودته لمستواه المعهود بعد فترة هبوط وانتقادات لاذعة تعرض لها.

مورينيو عاد إلى تشيلسي قبل بداية الموسم الماضي، ونجح في التتويج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية "كابيتال وان" الموسم الجاري، وهو على أعتاب الفوز بلقب الدوري إذ أنه يتصدر المسابقة بفارق ست نقاط عن ملاحقه وله مباراة مؤجلة.

وتحدث تيري لصحيفة "الصن" قائلا:"مورينيو يعرف جيد ما هي الأزرار اللازمة لإخراج أفضل ما في اللاعبين، لا يوجد أفضل منه في ذلك الشأن".

وأضاف"عندما عاد إلى تشيلسي حدثني هاتفيا وطالبني بالعودة إلى مستواي مجددا، وعندما أخطئ فهو يقوم بإبلاغي لمساعدتي".

وأكد تيري في الوقت ذاته أن مورينيو له في بعض الأحيان تصرفات قد تبدو غريبة، لكنها تساعد الفريق على التحسن وتحقيق النتائج الجيدة.

وأوضح"في بعض المباريات عندما نكون متأخرين في النتيجة بين الشوطين، فنحن نتوقع عاصفة غضب منه في غرفة خلع الملابس، لكنه فجأة تجده يبتسم ويؤكد لنا إننا سوف ننتصر في الشوط الثاني"

وأكمل"وفي مباريات أخرى نكون متقدمين بهدفين أو ثلاثة ربما، ولكنك تجده يقوم بقذفنا بزجاجات المياه، ويطالبنا بتحسين الأداء".

وتابع "وهذا بالطبع يصنع الفارق، فبدلا من الفوز 3/1، أو 3/2، تجدنا نحقق الفوز في نهاية المباراة بخماسية دون رد".

وأتم"لا أعتقد أن هناك إنني رأيت مدرب يشعر بكل المباريات وكل لاعب مثل مورينيو".