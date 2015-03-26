خضيرا يعلن رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم

أكد سامي خضيرا لاعب خط وسط ريال مدريد أنه سوف يرحل عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري وذلك حينما ينتهي تعاقده.

خضيرا انضم لريال مدريد قادما من شتوتجارت في صيف عام 2010، وفشل الفريق الملكي في التوصل لاتفاق معه من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، ليرحل بذلك مجانا عن اللوس بلانكوس.

وأوضح اللاعب الألماني في تصريحاته لصحيفة "كيكر" أنه يرغب في الرحيل عن فريقه لخوض تحدي جديد يساعده على النضوج أكثر كلاعب.

وشدد في الوقت ذاته على أنه لم يحدد إلى الآن أي فريق سوف ينضم له، رافضا اتخاذ أي قرار إلا بعد نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من فريق يرغب في ضم اللاعب أبرزهم تشيلسي، بايرن ميونيخ، أرسنال، وشالكه.