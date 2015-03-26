أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خضيرا يعلن رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم

Google+ Print
خضيرا يعلن رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم خضيرا يعلن رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم

أكد سامي خضيرا لاعب خط وسط ريال مدريد أنه سوف يرحل عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري وذلك حينما ينتهي تعاقده.

خضيرا انضم لريال مدريد قادما من شتوتجارت في صيف عام 2010، وفشل الفريق الملكي في التوصل لاتفاق معه من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، ليرحل بذلك مجانا عن اللوس بلانكوس.

وأوضح اللاعب الألماني في تصريحاته لصحيفة "كيكر" أنه يرغب في الرحيل عن فريقه لخوض تحدي جديد يساعده على النضوج أكثر كلاعب.

وشدد في الوقت ذاته على أنه لم يحدد إلى الآن أي فريق سوف ينضم له، رافضا اتخاذ أي قرار إلا بعد نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من فريق يرغب في ضم اللاعب أبرزهم تشيلسي، بايرن ميونيخ، أرسنال، وشالكه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع