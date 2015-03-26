صورة - اتحاد الكرة يضع ضوابط صارمة لعودة مباريات الدوري

وضع اتحاد الكرة المصري ضوابط صارمة قبل استئناف نشاط الدوري الممتاز مرة أخرى نهاية الشهر الجاري في أعقاب توقفه بعد كارثة الدفاع الجوي.

وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع وزراتي الداخلية والرياضة على استئناف الدوري مرة أخرى بداية من الجولة 23 في الثلاثين من الشهر الجاري.

ووضع مجلس إدارة الجبلاية 11 شرطا لعودة مباريات الدوري كالتالي:

1-إقامة كل المباريات نهارا.

2-إمكانية إقامة مباراتين في نفس التوقيت على ملاعب الدفاع الجوي الرئيسي والفرعي وكذلك برج العرب إذا توفيرا لجهد الجهات الأمنية.

3-إقامة مباريات كل جولة على يومين في حالة الموافقة عن طريق إقامة ثلاث مباريات بالقاهرة، ومباراتين بالإسكندرية في نفس اليوم.

4-إخلاء الملاعب من الموظفين والعاملين الذين ليس لديهم عمل أثناء المباريات.

5-عدم تجاوز بعثة أي فريق عن 35 فردا يتضمن ذلك اللاعبين، الجهاز الفني والإداري.

6-السماح لـ15 عضوا من مجلس إدارة كل فريق بحضور المباريات، وعدم تجاوز ذلك العدد مطلقا، مع إخطار اتحاد الكرة مسبقا بالأسماء لإخطار الجهات الأمنية بالتالي.

7-وجود 8 أفراد فقط من جامعي الكرات داخل الملعب، على أن لا تتجاوز أعمارهم الـ15 عام.

8-تواجد أعضاء نقابة الصحفيين والمصورين، مع عدم وجود مراسلين للمواقع.

9-على القنوات الفضائية والتليفزيون المصري إرسال كشف معتمد للجهات الأمنية بأسماء المراسلين للسماح لهم بحضور المباريات.

10-وجود حكام المباراة، مراقب الحكام، مراقب المباراة، والمنسق الأمني.

11- حال تجاوز الأعداد المسموحة من أي مما سبق، يقوم المختص بالأمن بإخطار المنسق الأمني لإلغاء المباراة.