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بالصور - اتحاد الكرة يعلن جدول خمس جولات من الدوري

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بالصور - اتحاد الكرة يعلن جدول خمس جولات من الدوري بالصور - اتحاد الكرة يعلن جدول خمس جولات من الدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري عن جدول مباريات الدوري كاملا بداية من الجولة 23 وحتى الـ27 والتي سوف تنتهي في السابع والعشرين من شهر أبريل.

وسوف تقام كل المباريات نهارا، وتبدأ الجولة الـ30 في الثلاثين من الشهر الجاري بلقاء سموحة وطلائع الجيش، على أن تنتهي في اليوم التالي بمباراة الأهلي والرجاء.

وتبدأ الجولة 24 في الخامس من أبريل بلقاء الداخلية ووادي دجلة، وتنتهي في التاسع من الشهر نفسه بلقاء الأسيوطي سبورت وبتروجيت.

أما الجولة 25 فتبدأ في الثالث عشر من أبريل بمواجهة بتروجيت وألعاب دمنهرو، وتنتهي في الثامن عشر من الشهر نفسه أيضا بمباراة إنبي والإسماعيلي.

وبعد ذلك بأربعة أيام تبدأ الجولة 26 بمباراة النصر والجونة، وتنتهي بلقاء الزمالك والاتحاد السكندري في الثالث والعشرين من أبريل.

أما الجولة 27 فتبدأ في السابع والعشرين من أبريل وتنتهي في اليوم التالي، وتبدأ بلقاء المصري وسموحة، وتنتهي بمواجهة وادي دجلة والإسماعيلي.

شاهد المواعيد بالصور كاملة

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