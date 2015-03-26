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"الأسلحة الكيميائية":تدمير كافة المنشآت الكيميائية فى سوريا يونيو المقبل

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"الأسلحة الكيميائية":تدمير كافة المنشآت الكيميائية فى سوريا يونيو المقبل "الأسلحة الكيميائية":تدمير كافة المنشآت الكيميائية فى سوريا يونيو المقبل
ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن كافة منشآت إنتاج الأسلحة الكيميائية فى سوريا والبالغ عددها خمس منشآت والموجودة تحت الأرض، سيتم تدميرها بحلول يونيو المقبل.

وأوضحت المنظمة ـ فى بيان لها فى تقرير لها أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس ـ أن العمل مستمر من أجل تدمير 7 حظائر للطائرات استخدمت كمنشآت إنتاج إضافية، ويعد تدمير تلك المنشآت جزء أساسيا فى التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية فى سوريا، وهو ما أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمرا بتنفيذه فى سبتمبر 2013.

وتقول الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن 1300 طن من الأسلحة والعناصر الكيميائية السورية المعلن عنها قد تم التخلص منها، غير أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، أشار إلى أن المباحثات بين السورية والمنظمة لا تزال مستمرة بشأن "التعديلات اللاحقة" التى ستقوم بها سوريا فى إعلانها المبدئى.
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