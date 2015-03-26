سكاى نيوز: الأسطول الغربى السعودى يشارك فى "عاصفة الحزم" بكامل قطعه

قالت مصادر لقناة "سكاى نيوز عربية"، إن الأسطول الغربى السعودى مشارك بكامل قطعه البحرية فى عمليات الحظر البحرى فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وافق على تقديم الدعم اللوجستى والاستخباراتى لعملية "عاصفة الحزم" فى اليمن.

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