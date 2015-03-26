سكاى نيوز: الأسطول الغربى السعودى يشارك فى "عاصفة الحزم" بكامل قطعه

من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما وافق على تقديم الدعم اللوجستى والاستخباراتى لعملية "عاصفة الحزم" فى اليمن.
>الأوضاع فى اليمن تسيطر على الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب
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ايران تدين الغارات السعودية على اليمن و تطالب بإيقافها فورا
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هيئة كبار العلماء السعودية: المسلمون مدعوون لتأييد العملية العسكرية باليمن
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السعودية: دمرنا عددا من مواقع الحوثيين العسكرية فى اليمن
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سامح شكرى: ننسق مع دول الخليج للمشاركة فى العمليات العسكرية باليمن
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نجاح مبدئى للعملية العسكرية "عاصفة الحزم" فى اليمن.. الغارات تستهدف مطار صنعاء وقاعدة الدليمى وأماكن تجمع مليشيات الحوثيين فى صعدة.. وتدمر 4 طائرات للحوثيين.. واستمرار العملية لحين تحقيق أهدافها
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دعم عربى ودولى لدحر الحوثيين فى اليمن.. السعودية تعلن شن عملية عسكرية بمشاركة 10 دول عربية.. والبيت الأبيض يؤكد: أوباما قرر دعمها لوجيستيا.. ووزير خارجية اليمن: الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها
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الإعلام الإيرانى يصف الضربات باليمن بأنها "اعتداءات" مدعومة من واشنطن
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السعودية تعلن عدم تسجيلها أى خسائر بقواتها الجوية فى عملية "عاصفة الحزم"
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لوس انجلوس تايمز:الحوثيون يستولون على ملفات خاصة بـ"CIA" باليمن
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خام برنت يقفز أكثر من 3 دولارات بعد الغارات الجوية السعودية على الحوثيين
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البيت الأبيض: أوباما قرر دعم حملة السعودية العسكرية على الحوثيين لوجستيا
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