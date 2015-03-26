القوات العراقية تحبط هجوما انتحاريا لداعش بـ 9 سيارات مفخخة بالأنبار

أحبطت القوات العراقية المشتركة اليوم الخميس هجوما انتحاريا لتنظيم (داعش) الإرهابى استهدف منطقة ناظم الرى بذراع دجلة والجسر اليابانى فى محافظة الأنبار غربى العراق، بتسع سيارات مفخخة يقودها انتحاريون، وتمكنت من تدميرها.

وقالت مصادر أمنية ومحلية بالأنبار "إن 6 سيارات مفخخة هاجمت ناظم توزيع المياه على ذراع جلة، وتم تدميرها وقتل الانتحاريين، فضلا عن تفجير 3 سيارات مفخخة أخرى هاجمت القوات الأمنية المتمركزة فوق الجسر الياباني، دمرتها القوات الأمنية وقتلت الانتحاريين".

ولفت الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى صباح النعمانى إلى أن الفرقة الذهبية التابعة للجهاز سيكون لها دور مؤثر فى سرعة تحرير مدينة تكريت من قبضة (داعش).. وقال "إن هناك تنسيقا موجودا بين القطاعات العسكرية ولحسم المعركة لابد من وجود قطاعات برية، وأن القوات كافية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وعشائر المنطقة".

ورجح أن تتم عملية التحرير خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن القصف سيستمر ويرافقه تقدم القطاعات العسكرية ضمن التنسيق الذى وضع من قبل قيادة العمليات المشتركة.

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