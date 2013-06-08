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مجوهرات الأظافر من BOHEM

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مجوهرات الأظافر من BOHEM مجوهرات الأظافر من BOHEM

ربّما تُشكّل مجوهرات الأظافر من "بوهيم" بداية لصيحة جديدة في عالم طلاء الأظافر؛ صيحة تُسلّط الضوء على المنتجات الفخمة والراقية.
في الواقع، إنّ تطبيقات علامة "بوهيم" مصنوعة جميعها من الأحجار والمعادن الكريمة، مثل الفضّة الإسترلانية والذهب من عيار 9 قيراطات والذهب من عيار 22 والبلاتين؛ وبالتالي، تُجسّد عبارة "مجوهرات الأظافر".
تتوفّر هذه المجوهرات بمختلف الأحجام. وإن كنت تنوين تقديم هذه الأظافر الراقية لأحدهنّ، ينصحك المصنّعون باختيار تلك التي تأتي بحجمٍ متوسّط، لأنّه يُناسب 95% من أظافر النساء.
بالإضافة إلى ذلك، تتألّف هذه المجوهرات الرائعة من مختلف الأنماط، وبعدّة نقشات، كما وتحمل أسماء جدّ معبّرة. ولتطبيقها، أنت بحاجة إلى شريط لاصق، والنمط المفضّل لديك من مجوهرات أظافر "بوهيم".
وتفسّر العلامة كيفيّة تطبيقها في تسع خطوات على موقعها الرسميّ.

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سيدتي