إحالة عقيد شرطة للجنايات فى إتلاف دفاتر وسرقة 38 قطعة سلاح بسوهاج

أحال المستشار محمد رمضان، رئيس نيابة جنوب سوهاج الكلية، الخميس، عقيد لمحكمة الجنايات بسوهاج، بتهمة إتلاف دفاتر وفقد أسلحة من مخزن المضبوطات القضائية والإدارية عهدته.

بدأت الواقعة عندما تقدم المدعو أيمن علي عبد الرحيم مهران 38 سنة مقاول – ويقيم بندر المنشاه، بمذكرة لمأمور مركز المنشاه يطلب فيها استلام سلاح ناري عبارة عن مسدس حلوان عيار 9 مم يحمل رقم 1090070 والمودع بمخزن المضبوطات القضائية بالمركز علي ذمة المحضر رقم 40 إداري المركز لسنة 2009 تحت رقم 399 لسنة 2009 وما قررته النيابة العامة [ الجهة الإدارية وشأنها ] في تسليم السلاح حيث قام بإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة به وبالبحث عن السلاح داخل المخزن تبين عدم وجوده، بالعرض علي مدير الأمن طلب تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير لقطاع الجنوب لجرد مخزن المضبوطات القضائية والإدارية وقد توصلت اللجنة إلي فقد السلاح المشار إليه ومعه ”12″ قطعة سلاح أخري [ مسدسات + عدد "2" محدث صوت ] وقدرت فيه تلك الأسلحة المضبوطة، بمبلغ مالي وقدره “6700″ جنيهاً وفقاً للأسعار الواردة من الإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وقد أثبتت اللجنة وجود أوراق ممزقة بدفاتر المضبوطات القضائية الخاصة بالمخزن لعدم وجود أرقام، إيداع بالدفتر وهي من [ 1 إلي 7 ، من 385 إلي 389 ، من 438 إلي 442 ] وأن المسئول عن مخزن المضبوطات معاون ضبط المركز المقدم حاتم عبد القادر السمان – والذي قام باستلام تلك المخازن منذ عام 2009، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2893 إداري مركز المنشاه لسنة 2012.

بالعرض علي النيابة العامة قررت تشكيل لجنة سباعية لجرد مخازن المضبوطات القضائية والإدارية بمركز المنشاه لبيان عما إذا كان توجد ثمة عجز بها من عدمه وفي الحالة الأولي بيان قيمتها ومالكيها والمسئول عن ذلك العجز تحديداً بتاريخ 28/10/2014 تشكلت لجنة برئاسة نائب المدير لقطاع الجنوب ورئيس قسم الأسلحة والذخيرة بالمديرية ونائب مأمور المركز ورئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي ورئيس مباحث المركز وباقي أعضاء اللجنة، حيث توصلت اللجنة إلي وجود عجز بمخزن المضبوطات القضائية والإدارية عهدة العقيد / حاتم عبد القادر السمان – معاون ضبط المركز بيانها كالآتي “أولاً مخزن المضبوطات القضائية ] عدد “13″ مسدس بأنواعه – عدد “1″ بندرقية آلية – “1″ محدث صوت ”22″ فرد محلي الصنع – حرز طلقات “59″ طلقة روسي ]، ثانياً مخزن المضبوطات الإدارية [ عدم وجود الطبنجة رقم 10035349 عيار 9 مم طويل ماركة حلوان خاصة

> بالمدعو / زناتي خليفه عبد الرحيم برقم إيداع 808 / 2005 مودعه للوفاه".

كما أثبتت اللجنة أيضاً وجود أوراق ممزقة بدفاتر مخزن المضبوطات القضائية وعدم وجود بعض الصفحات بتلك الدفاتر وتحمل أرقام إيداع [ 388 – 426 – 440 – 442 ] وأرقام إيداع أخري، تم تقدير تلك الأسلحة المفقودة بمبلغ وقدره 64.200 ألف ومائتان جنيه، بالعرض علي النيابة العامة قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالمديرية وعضوية أثنين من تجار السلاح المرخص لهم بالإتجار في الأسلحة لتقدير القيمة السوقية للأسلحة والذخيرة المثبتة بتقرير اللجنة بتاريخ 10/2/2015 اجتمعت اللجنة المنوه عنها وتم تقدير القيمة السوقية لتلك الأسلحة المثبتة بتقرير اللجنة بمبلغ وقدره 99.200 تسعة وتسعون ألف ومائتين جنيه [ قام الضابط المذكور بسداد تلك القيمة الإجمالية ]، بتاريخ 23/3/2015 ورد لمركز المنشاه اتصال هاتفي من المستشار / رئيس نيابة جنوب سوهاج الكلية يتضمن طلب مثول العقيد حاتم عبد القادر السمان – أمام سيادته لإعلانه بقرار الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة [ إتلاف دفاتر ] في القضية رقم 2893 إداري مركز المنشاه لسنة 2012، مرفق طيه كشف بأرقام الأسلحة المفقودة من مخزن المضبوطات القضائية والإدارية بالمركز، وهذه مذكرة للعرض علي مدير الأمن.