رفع 520 طن مخلفات بمركز القوصية بأسيوط ورصف طريق بطول 1.5كم

قال أحمد قاسم، رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم صيانة وإصلاح وغسيل الكشافات على الطريق السريع بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة وتنظيفها وتغيير المكسور منها وكذلك شوارع منطقة عمرو ومنطقة الشيخ نجيب بحرى وقبلى خلال شهر وذلك فى إطار توجيهات المهندس ياسر دسوقى محافظ أسيوط وتنفيذا لخطة التنمية الموحدة لمراكز وقرى المحافظة .

وأكد قاسم، على الجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة فى الحفاظ على البيئة حيث يتم المرور اليومى على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة وعمل محاضر للمخالفين حيث تم تحرير 17 محضر بيئة للمخالفين بالإضافة إلى تحرير 15 محضر نظافة كما يتم متابعة العيادات الخاصة والمستشفيات من الناحية البيئية كما تم معاينة بعض المشاريع مثل المخابز ومحلات البيع وعمل تقييم الأثر البيئى لها كما تم معاينة عدة مشروعات داخل المركز فضلا عن المرور اليومى والمستمر على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة.

وأضاف قاسم أن مفتشى التموين قاموا خلال الشهر الماضى بالعديد من الحملات التموينية نتج عنها تحرير 139 محضرا فى مجال المخابز و22 محضر مواد بترولية و13 ضد تجار التموين بالمركز ومن ناحية أخرى تقوم إدارة المتابعة بالإشتراك مع اللجنة المشكلة لتوزيع اسطوانات الغاز بدائرة المركز فضلا عن متابعة توزيع كميات الأسمدة مع الجهات المختصة والإشتراك فى توزيع الشقق السكنية للمواطنين بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل بالوحدات الخدمية بدائرة المركز.

وأشار احمد قاسم إلى الجهود التى تم بذلها فى قرى مركز القوصية خلال شهر حيث تم رفع 520 طن من القمامة والمخلفات بقرية المنشأة الكبرى كما تم تنفيذ 15 قرار تنظيم داخل القرية و12 محضر أملاك دولة بالاضافة إلى صيانة 60 كشاف إنارة بالقرية وتركيب 88 لمبة كما تم تمهيد الطرق فى دائرة الوحدة المحلية وإزالة المطبات ورفع المخلفات من قرية التتالية كما تم تحصيل مبلغ 1665 جنيه من الإسكان الإقتصادى وحوالى 15 ألف و738 جنيه من مساكن الأسر الأولى بالرعاية وحوالى ألفى جنيه من أراضى أملاك الدولة الزراعية و741 جنيه من اراضى أملاك الدولة للمبانى والجبانات كما تم الموافقة على توصيل 44 طلب مياه و80 طلب إنارة .

وفى قرية بنى قرة تم رفع القمامة والمخلفات من شوارع عزبة روفائيل ببنى قرة وإزالة القمامة والمخلفات من امام مدخل قرية بنى زيد كما تم توصيل 58 طلب مياه و65 طلب إنارة وفى قرية فزارة وجارى رصف طريق القوصية بنى إدريس بطول 1.5 كم كما تم الموافقة على توصيل 64 طلب مياه وإنارة كما تم رفع 57 طن قمامة ومخلفات مبانى من دائرة الوحدة كما تم تحرير 48 محضر تنظيم وتعديات على الأراضى الزراعية.