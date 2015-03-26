باكستان تبحث طلبًا سعوديًا بإرسال قوات عسكرية إلى اليمن

قالت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الخميس إن باكستان تبحث طلبا سعوديا بإرسال قوات إلى اليمن.

وردا على سؤال عما إذا كانت باكستان سترسل قوات قالت تسنيم أسلم المتحدثة باسم الوزارة “اتصلت بنا السعودية.. الأمر قيد البحث.”

وقال مسؤولون سعوديون إن السعودية وحلفاء لها في منطقة الخليج بدأوا عمليات عسكرية تشمل غارات جوية في اليمن يوم الخميس لدحر قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي تحاصر مدينة عدن الجنوبية حيث يتحصن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وكانت قناة العربية التلفزيونية ذكرت أن مصر والأردن والسودان وباكستان مستعدة للمشاركة في عملية برية باليمن.