وصول 4500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات بالسويس

قال عبد الرحيم مصطفى/ المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد و على متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف مصطفى – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة بورسعيد و على متنها 1777 طن بضائع عامة قادمة من ينبع كما يغادر الميناء السفينة سبريت اوف سى و على متنها 15 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة ارك فورواردر و على متنها 120 شاحنة متجهة الى ضبا .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 231 راكب و 12 شاحنة و 1 سيارة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 318 راكب و 43 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 118 راكب و 35 شاحنة و تغادر السفينة نما كسبريس و على متنها 61 شاحنة و 24 سيارة و 10 راكب ، يستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة الرياض و على متنها 464 راكب و 22 سيارة .

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 261 راكب و 1 براد و 1 تريلا و 18 سيارة و السفينة سينا و على متنها 84 راكب منهم 43 معتمر و 43 معتمر و 1 باص عمرة و 12 براد و 4 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 28 براد و 9 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 309 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 18 براد و 24 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 875 راكب و 1 براد و 5 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 42 براد و 5 تريلا.

شهد ميناء شرم الشيخ بالامس رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 125 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

شهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال العبارة مسرة و على متنها 204 راكب و 8 سيارة و مغادرة العبارة مسرة و على متنها 508 راكب و 12 سيارة و 1 تريلا .

شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة الحرية 2 و على متنها 72 شاحنة و 92 راكب و غادر الميناء العبارة امانة و على متنها 42 راكب و 43 تريلا و 16 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 84 تريلا و 1 سيارة.