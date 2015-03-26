حبس المستشار الإعلامى لرئيس جامعة أسيوط 4 أيام بتهمة النصب على المواطنين

قررت نيابة ثان أسيوط وباشراف المستشار احمد السروجي رئيس النيابة حبس المتهم “عبدالرحيم م” وشهرتة القناوي “المدير التنفيذي لاحدي المشروعات الخدمية وعضو جمعية انقاذ مرضي الصعيد بجامعة اسيوط” 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامة بالنصب علي عدد من المواطنين وايهامهم بقدرتة علي تعيينهم بالجامعة والكهرباء

> كانت معلومات وردت لمباحث الاموال العامة بمنطقة الوجه القلبي تفيد قيام المدعو “عبدالرحيم م” وشهرتة القناوي بالنصب علي 10 من خريجي المعاهد والكليات من ابناء اسيوط وحصوله علي ما يقرب من 400 الف جنية مقابل تعيينهم بالجامعة والكهرباء مستغلا علاقاتة برئيس الجامعة بدعوى أنه المستشار الإعلامى له , وعقب تقنين الاجرءات واستئذان النيابة العامة تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم واحد المبلغين اعترف خلالها بحصوله علي مبالغ مالية منهم لتعيينهم بالوظائف المتفق عليها واشارت التحريات ان المتهم مدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بالمحروسة بقنا ومنقطع عن العمل منذ عام تقريبا ومقيم باسيوط واستغل العمل باحدي الجرائد المحلية واستخراج كارنية عضوية النقابة العامة للصحافة والطباعة والاعلام وتعرف علي بعض المسئولين في اسيوط مستغلا الكارنية وقام بالنصب علي بعض المواطنين وتم أعدد كمين من مباحث الاموال العامة ولقي القبض علي المتهم باحد الاكمنة بشارع الجمهورية وبتفتيشة عثر بحوزتة علي طلبات لراغبي التعيين بالجامعة.