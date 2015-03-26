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المغرب يعلن تأييده للضربات العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن

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المغرب يعلن تأييده للضربات العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن المغرب يعلن تأييده للضربات العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن

أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون مساء الأربعاء أن المغرب يعرب عن تضامن الكامل والمطلق مع المملكة العربية وتأييدها للحفاظ على الشرعية في اليمن.

وأوضح البيان أن “المملكة المغربية تابعت عن كتب وبانشغال كبير التطورات الخطيرة التي عرفتها الجمهورية اليمنية والمتمثلة في استعمال القوة والعنف والإمعان في نسف مكتسبات الحوار الوطني اليمني وضرب الشرعية”.

وأوضح نفس المصدر أنه أمام هذه السلوكات وما تحمله من مخاطر على نطاق واسع، فإن المملكة المغربية تعلن عن تضامنها الكامل والمطلق مع المملكة العربية السعودية وتأييدها للحفاظ على الشرعية في اليمن والدفاع عن المملكة العربية السعودية في خطاها لدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب أو من بعيد، الحرم الشريف أو يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها”.

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