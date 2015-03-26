السعودية: دمرنا عددا من مواقع الحوثيين العسكرية فى اليمن

أعلن مصدر رسمى سعودى أن القوات الجوية المشاركة فى عملية " عاصفة الحزم " التى نفذتها الطائرات السعودية المقاتلة فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، على معاقل الحوثيين فى اليمن نتج عنها تدمير عدد من المواقع العسكرية فى العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس، أن "الضربة الجوية الأولى على معاقل الحوثيين فى اليمن نتج عنها تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل وقاعدة الديلمى وبطاريات صواريخ سام وأربع طائرات حربية، دون أى خسائر فى القوات الجوية السعودية ".

ووصل وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان الليلة الماضية إلى مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية عاصفة الحزم التى انطلقت عملياتها بأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية فى تمام الساعة 12 من منتصف الليل.

وأضافت "واس" أن وزير الدفاع السعودى اطلع ولى ولى العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف، الذى وصل إلى منطقة مركز العمليات على تفاصيل الخطط والعمليات العسكرية قبل انطلاق الطائرات السعودية مباشرة.

وبدأت الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجى بتوجيه ضربات عسكرية لمواقع تتبع مليشيات تابعة للحوثيين الذين سيطروا على مفاصل ومؤسسات الدولة اليمنية. وأكد بيان لدول الخليج ما عدا عُمان الاستجابة لطلب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بردع العدوان الحوثى.

وصدر بيان لدول السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت تناول فيه بالتفصيل الأزمة اليمنية وانقلاب الحوثيين على الشرعية. كما أعلنت مصر دعمها سياسياً وعسكرياً التحالف الداعم للحكومة الشرعية فى اليمن.

وأعلنت المغرب تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف وأعلنت الأردن والسودان والمغرب ومصر وباكستان رغبتها المشاركة فى عاصفة الحزم.

وقال السفير السعودى لدى واشنطن عادل جبير، إن المملكة وحلفاءها بدول الخليج العربية شنوا عملية عسكرية تشمل ضربات جوية فى اليمن ضد المقاتلين الحوثيين، الذين شددوا قبضتهم على مدينة عدن الجنوبية، التى لجأ إليها الرئيس اليمنى.

فى رد على سؤال عن العملية العسكرية فى اليمن والموقف الأمريكى منها، قال السفير الجبير فى تصريحات له نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس "هذا القرار لم يجر اتخاذه بسهولة وقد تم التفكير فيه بعمق كبير واستشرنا بشكل وثيق جداً وبشكل مكثف العديد من أصدقائنا وشركائنا حول العالم وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرينا محادثات مثمرة للغاية مع الولايات المتحدة، ونحن سعداء للغاية بنتائج هذه المناقشات، ونحن نقدر بشكل كبير وسعداء جدا بالدعم الذى تلقيناه من أصدقائنا حول العالم ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية".

وقصف طيران الحربى السعودى اليوم الخميس قصر الرئاسة اليمنية بصنعاء وعدة معسكرات وقاعدة العند الجوية جنوب اليمن, والتى تخضع كلها لسيطرة جماعة الحوثى.

على الصعيد ذاته قالت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس، إن باكستان تبحث طلبا سعوديا بإرسال قوات إلى اليمن. وردا على سؤال عما إذا كانت باكستان سترسل قوات قالت تسنيم أسلم المتحدثة باسم الوزارة "اتصلت بنا السعودية.. الأمر قيد البحث."

وقال مسئولون سعوديون إن السعودية وحلفاء لها فى منطقة الخليج بدأوا عمليات عسكرية تشمل غارات جوية فى اليمن اليوم الخميس لدحر قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران والتى تحاصر مدينة عدن الجنوبية حيث يتحصن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إنها قلقة للغاية بشأن الوضع المتدهور فى اليمن وذلك بعدما أعلنت السعودية بدء عمليات عسكرية على المقاتلين الحوثيين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون يينغ فى مؤتمر صحفى إن الصين تحث كل الأطراف على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولى الخاصة باليمن وحل النزاع عن طريق الحوار.

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