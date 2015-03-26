هيئة كبار العلماء السعودية: المسلمون مدعوون لتأييد العملية العسكرية باليمن

وصفت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية ، قرار المملكة العربية السعودية وأشقائها دول الخليج العربى والدول المشاركة لهم ببدء العملية العسكرية "عاصفة الحزم" فى اليمن الشقيق لحماية حكومته الشرعية والدفاع عن شعب اليمنى، بالموفق والحكيم.

وأضافت الأمانة فى بيان صحفى، اليوم الخميس: "القرار تؤيده المصالح العليا لبلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنطقة العربية والعالم الإسلامى الذى يعنيه استقرار اليمن ووحدته ويهمه أمن بلاد الحرمين الشريفين الذى هو أمن لكل العالم الإسلامى ويعيش فى وجدان كل مسلم، والمسلمون فى كل العالم ضد كل من يحاول المساس بأمنه والتعرض لمقدراته".

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن هيئة كبار العلماء سبق أن أعلنت جماعة الحوثى جماعة إرهابية لا تريد لليمن ولا للمسلمين خيرًا، وذلك فى بيانها المؤرخ فى 19 / 11 / 1435هـ وما حدث مؤخرًا من زعزعة أمن اليمن واستقراره ومصادرة قراره ومؤسساته من قبل هذه الجماعة شاهد حى ومصداق قوى لما اتجهت إليه هيئة كبار العلماء بخصوص هذه الجماعة الإرهابية.

وبين أن المسلمين مدعوون فى كل العالم مؤسسات وشعوبًا إلى تأييد هذه العملية العسكرية "عاصفة الحزم"، حتى تحقق أهدافها المشروعة، انطلاقًا من واجب النصرة لشعب اليمن الشقيق، وحفاظًا على استقرار وأمن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية من أن يتخذ اليمن أداة لقوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن.

من جانبها أعربت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله عن تأييدها لعملية "عاصفة الحزم" العسكرية التى تشنها المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية على الميليشيات الحوثية التى قادت إنقلابا ضد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم أن تدخل المملكة العربية السعودية والدول المشاركة فى العملية العسكرية ضد الانقلابيين الحوثيين جاء استجابة لمطالب الرئيس منصور وبعد التدهور الشديد فى الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن وما شهدته من انقضاض على المؤسسات الشرعية وانتشار لأعمال العنف والإرهاب.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الأمن القومى العربى وأمن منطقة الخليج العربى وإتخاذ كل السبل لمنع أى دولة غير عربية من دول المنطقة من التدخل فى شئون اليمن ومحاولة فرض أمر واقع ترفضه الشرعية الدولية.

>ورحبت المنظمة بالمشاركة العربية الكبيرة فى هذه العملية ، مؤكدة أنها خطوة على طريق تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك تثبت للعالم أن الدول العربية كلها تقف صفا واحدا خلف أى دولة تتهدها المخاطر ، وأنها لن تسمح بالمساس بوحدة الأراضى اليمينة ولا بالشرعية التى يمثلها الرئيس منصور.

>وهاجمت المنظمة بشدة ما زعمته وزارة الخارجية الإيرانية بأن توجيه ضربات لليمن? يعد تحركا خطيرا يتناقض مع القانون الدولي..وقالت انه على الخارجية الايرانية ألا تتحدث فيما لا يخصها خاصة بعد التأكيدات المتتالية بأنها تقف وراء الأحداث التى شهدتها اليمن مؤخرا ومساعدة الحوثيين على الانقلاب على الرئيس منصور