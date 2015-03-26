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الطائرات السعودية تشن ضربات جوية على معاقل الحوثيين بصعدة(تحديث)

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الطائرات السعودية تشن ضربات جوية على معاقل الحوثيين بصعدة(تحديث) الطائرات السعودية تشن ضربات جوية على معاقل الحوثيين بصعدة(تحديث)
ذكرت قناة المسيرة اليمنية أن الطائرات شنت ضربات جوية ظهر اليوم على قرى مديرية الظاهر بمحافظة صعدة .

وتعد محافظة صعدة والتى تقع فى شمال اليمن هى معقل الحوثيين وهى متاخمة للحدود السعودية .
>وكانت طائرات قوات التحالف العربى قد شنت ضربات جوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح لدعم الرئيس الشرعى لليمن عبد ربه منصور هادى .

و من ناحية أخرى أعلنت مصادر مسؤولة فى وزارة الصحة اليمنية التى تسيطر عليها جماعة الحوثى مقتل 25 مدنياً وإصابة 40 آخرين فى قصف جوى لطيران عاصفة العزم على حى سكنى فى العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية .


>وقالت المصادر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)إن 25 مدنياً قتلوا وأصيب 40 آخرون جراء قصف طيران عاصفة الحزم جراء استهداف حى سكنى قرب مطار صنعاء الدولى شمالى العاصمة .

وأضافت المصادر أن هذه إحصائية أولية لعدد الضحايا المدنيين متوقعة سقوط مدنيين آخرين جراء هذا القصف .

من جهتها قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثى إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا فى قصف للطيران السعودى على حى سكنى قرب مطار صنعاء.
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مصر 365

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