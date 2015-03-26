تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج من المدعوه / هويدا طه أحمد محمد 47 سنة مدرسة وتقيم شارع النبوي المهندس، دائرة القسم بقيام شخصان يستقلان سيارة تاكسي بخطف حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها مبلغ مالي وهاتفها المحمول – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2231 جنح القسم لسنة 2015، فقد تم وضع خطة بحث توصلت إلي أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم المدعو محمد محمود السيد محمد 29 سنة عاطل – ويقيم شارع المنشاوي غرب الكوبري – دائرة قسم أول سوهاج وآخر مجهول.

وأكدت التحريات السرية قيام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في خطف حقائب السيدات باستخدام السيارة رقم هـ ق أ 2917 أجرة سوهاج ماركة لادا ملك وقيادة الأول لتسهيل استيلائهم علي المسروقات والهروب من مكان الواقعة،عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بحملة أسفرت عن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة لذلك أثناء قيادته السيارة ” المشار إليها ” المستخدمة في الواقعة 00 وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أعترف بارتكاب الواقعة عن قيام خطف حقيبة المجني عليها المذكورة، بتطوير مناقشة المتهم اقر بارتكابه العديد من الوقائع الأخري بيانها كالتالي: “واقعة المحضر رقم 2251 جنح القسم لسنة 2015 سرقة حقيبة المدعوه / الهام أحمد هاشم سن 22 طالبة– وتقيم دائرة مركز ساقلتة وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض الأوراق الشخصية حال سيرها بشارع الجمهورية – دائرة القسم، وواقعة المحضر رقم 1904 جنح القسم لسنة 2015 سرقة حقيبة المدعوه / إيمان سعد الدين محمد، الشافعي 42 سنة مدرسة– وتقيم شارع أنوار الإسلام – دائرة القسم وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض الأوراق الشخصية حال سيرها بشارع الشريف – دائرة القسم، وواقعة المحضر رقم 2250 جنح القسم لسنة 2015 سرقة حقيبة المدعوة حمدية جابر موسي 53 سنة موظفة وتقيم دائرة القسم وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض الأوراق الشخصية حال سيرها بشارع طارق بن زياد – دائرة القسم”، كما تم ضبط بعض المسروقات بإرشاد المتهم.

تم الحفظ عي المضبوطات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي وتحديد وضبط المتهم الثاني.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 62 أحوال قسم ثان سوهاج وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.