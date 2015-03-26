إصابة 12 شخص إثر سقوط جدار مبنى سينما على ميكروباص بقنا

أصيب 12 شخص، اليوم الخميس، إثر سقوط جدار من السينما القديمة على سيارة ميكروباص أثناء توقفها أسفل المبنى أثناء الهدم بمدينة قنا.

كان اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا قد تلقى إشاره بإنهيار جدار على سيارة ميكروباص بمدينة قنا، تبين من التحريات أنه أثناء قيام عدد من العمال بهدم مبنى السينما القديمة بوسط مدينة قنا والمملوك لعدد من الأهالى أنهار أحد الجدران على سيارة ميكروباص أثناء الوقوف أسفل المبنى فأنتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتمكنت من إستخراج المصابين وأسفر الحادث عن أصابة كلا من تيساوس جرجس نعيم 18 سنه و سامية حميد محمد 35 سنه و زينب صبحى محمد 62 سنه و مروة إسماعيل سيد 28 سنه ونجاه هاشم عثمان 48 سنة و ماسيسه محمد فريد عام ونصف و شيماء جمال رشدى 25 سنه وأمال محمد أحمد 35 سنه و سلوى محمد على 51 سنه و حمدى حسن محمد 33 سنه وكريمه جابر حسن ومريم محمد فريد 15 سنه وتم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

ومن ناحية قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بالتوجه إلي مكان الواقعة كما أنتقل وبرفقتة الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة لمستشفى قنا العام للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين فيما أعطى تعليماته بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين دون تقصير أو تكاسل.

وأكد الهجان أن هناك 10 حالات من المصابين حالتهم مستقرة بالإضافة إلى حاليتين أحدهما بها بتر بأحد الأصابع بالقدم والأخرى حالتها متوسطة.

وأضاف أنه قرر تشكيل لجنة من ديوان عام المحافظة لبيان ملابسات الواقعة موضحا أن مالك المبنى حصل على تصريح بالهدم من مجلس مدينة قنا مؤكدا أنه ليس هناك تهاون مع المقصرين سواء كان بالمجلس او مالك العقار.