أنا حازم إمام – في أودينيزي.. قالوا عني ' باجيو الفراعنة ' .. وتم استبدالي بعد دقيقتين فقط!

"قبل رحلتي في أودينيزي كانت هناك مباراة قدري عبد العظيم الشهيرة بين الأهلي والزمالك".. مسيرة رائعة للثعلب أو "باجيو الفراعنة" كما سيروي لكم هو بنفسه تفاصيل بدايته مع أودينيزي.

FilGoal.com يقدم سلسلة من قصص أحد أبرز أيقونات الكرة المصرية، حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب على لسان الإمبراطور.. وهذه هي الحلقة الثالثة.

ويمكن لكم متابعة الحلقة الأولى عن بداية المشوار، وحين احتل حازم إمام المركز الأخير في مران المنتخب.. (اضغط هنا)

ويمكن لكم متابعة الحلقة الثانية عن حين انفعل حمادة على حازم بسبب انتقاله للمقاولون، و"هدف تاريخي لم يسجله الثعلب في الأهلي".. (اضغط هنا)

ويمكن لكم متابعة الحلقة الثالثة عن أول مباراة مذاعة تلفزيونية لحازم إمام، وحين وجد نفسه يجلس بجوار مثله الأعلى.. (اضغط هنا)

والحلقة الرابعة، عن حازم إمام وهو يضرب هشام حنفي ضربا مبرحا، ثم فوجئ بالجوهري "يا أنهار اسود!".. (اضغط هنا)

أما الحلقة الخامسة، وهي عن حين ظن حازم أمام أنه لا يصلح لمباريات الزمالك، وعنفه محمود سعد.. (اضغط هنا)

والحلقة السادسة، عن حارس أمن المنتخب لم يعرفه على البوابة! وعن استنجاد أحمد رفعت بالمريض حازم إمام في فريق الأحلام.. (اضغط هنا)

وفي الحلقة السابعة، تحدث فيها حازم عن سطوعه "وفرديته" في أمم إفريقيا 96، والتي جعلته نجما يطلبه مانشستر يونايتد ويضمه أودينيزي.. (اضغط هنا)

أما ما يلي، فيأتي على لسان حازم إمام..

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حين عدت إلى مصر لاستكمال الدوري قبل الانطلاق إلى أودينيزي، كان هدفي هو توديع الفريق بشكل لائق.. بدرع البطولة.

يقولون حاليا إن الفارق كان كبيرا لصالح الزمالك وأهدرناه، في الحقيقة كان للأهلي العديد من المباريات المؤجلة.

مباراة الأهلي كانت حاسمة.. مباراة قدري عبد العظيم الشهيرة.. كنا قد اعترضنا على تعيين هذا الحكم للقاء القمة، والأهلي من ناحيته اعترض على جمال صدقي لاتهامه بميله للزمالك في قراراته.

جاء لقاء القمة، نزلنا الملعب فوجدنا أغرب مشهد في حياتي لم أره في أي ملعب من قبل.. نزل أرض الملعب 4 أطقم تحكيمية حتى لا نعرف من سيبدأ اللقاء..

ثم حين انطلقت المباراة، وجدنا المذيع الداخلي للاستاد يعلن قدري عبد العظيم حكما للقمة..

ثار لاعبو الزمالك، عفت نصار ظل يهتف "حرام عليكم.. ده ظلم، مش عايزنا ناخد الدوري".. فشعرت بالتوتر.. وهنا تعلمت درسا هاما، لا يجب أن يتسبب لاعب كبير في توتر الشباب الصاعد.

فقدت أعصابي، كل مرة هادي خشبة يتصادم معي لاسترجاع الكرة، ويحصل عليها أقوم وأتشاجر مع قدري عبد العظيم. هذا الدوري مثل صدمة لي لرغبتي في الرحيل تاركا الزمالك بطلا.

باجيو الفراعنة

سافرت إلى إيطاليا، رئيس نادي أودينيزي جيامباولو بوتزو استقبلني، وكان يقود الفريق وقتها ألبرتو زاكيروني، لكنه لم يكن في استقبالي لأن الفريق كان في معسكره الصيفي.

أتذكر هذا اليوم جيدا، 4 أغسطس 1996.. قبلها بيوم واحد كنت في العجمي، الآن أنا في إيطاليا! أول لاعب مصري وعربي في الكالتشيو.. "باجيو الفراعنة" كما لقبوني في الصحافة وقتها.

شعرت أنني في الكاميرا الخفية، القصة كلها تهريج وسينتهي سريعا.. لكن القصة كانت في بدايتها.

في اليوم الأول لي بأودينيزي كنت أنتظر الكشف الطبي، لم أنضم للمعسكر بعد.. شعرت باكتئاب حاد.

غرفتي التي منحوها لي ضيقة جدا، كنت متوترا وفعليا لا أنام.. مخنوق من الجلوس وحيدا، طبعا وقتها لا وجود للموبايل أو للإنترنت في حياتي.. كانت من أكثر الأيام التي شعرت بالتعب فيها.

لكن كل شيء تغير مع انضمامي للمعسكر، جنبك بيرهوف هداف ألمانيا، توماس هيلفيج نجم ميلان بعد ذلك، أموروسو البرازيلي، وصديقي محمد جارجو الذي يجيد الإنجليزية ولهذا كان قريبا مني.

دقيقتان فقط!

في أول مباراة ودية كانت الأمور تبدو جيدة.. ترقيص على ودنه، وبدأ الجمهور يلتف حولي ويشعر بأني جيد.. كانوا يأتون كعادة الفرق في التدريبات خلال الصيف للتعرف على الشكل الجديد للفريق.

خلال المباريات الأولى كنت احتياطي، بدأت أشعر بالقلق.. ما الذي فعلته في نفسي؟ لماذا تركت مصر..

ثم جاءت اللحظة.. استعد ستشارك، كما قال لي زاكيروني..

دفع بي المدرب في الدقيقة 60.. دخلت أرض الملعب، وفي الدقيقة التالية خرج أحد اللاعبين مطرودا من أودينيزي!

المدرب نظر لنا.. طلب من لاعب أن يستعد، ودخل في مكاني أنا.. الدقيقة 62 من المباراة..

طبعا النتيجة بكاء هستيري في حافلة الفريق ونحن في طريق العودة لدرجة أن اللاعبين التفوا حولي لمواساتي.

في المباراة التالية لم ألعب، كانت أمام ريجينا.. لكن وجدت لافتة في المدرجات من جمهور أودينيزي بعدما عرفوا القصة مكتوب عليها "دموعك أغلى من 1000 هدف".. هذه اللحظة منحتني دفعة كبيرة للنجاح بعد ذلك.