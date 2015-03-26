سكاى نيوز: الرئيس اليمنى منصور هادى يصل سلطنة عمان

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل أن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وصل إلى سلطنة عمان .

يذكر أن مصدر رسمى سعودى أعلن أن القوات الجوية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم" التى نفذتها الطائرات السعودية المقاتلة فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، على معاقل الحوثيين فى اليمن نتج عنها تدمير عدد من المواقع العسكرية فى العاصمة صنعاء.

- هيئة كبار العلماء السعودية: المسلمون مدعوون لتأييد العملية العسكرية باليمن

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