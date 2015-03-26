أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سكاى نيوز: الرئيس اليمنى منصور هادى يصل سلطنة عمان

Google+ Print
سكاى نيوز: الرئيس اليمنى منصور هادى يصل سلطنة عمان سكاى نيوز: الرئيس اليمنى منصور هادى يصل سلطنة عمان
أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل أن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وصل إلى سلطنة عمان .

يذكر أن مصدر رسمى سعودى أعلن أن القوات الجوية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم" التى نفذتها الطائرات المقاتلة فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، على معاقل الحوثيين فى اليمن نتج عنها تدمير عدد من المواقع العسكرية فى العاصمة صنعاء.


>- هيئة كبار العلماء السعودية: المسلمون مدعوون لتأييد العملية العسكرية باليمن
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية