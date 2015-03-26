للحفاض سلبيات تؤثر على طفلك، وليس معناها أنك قد اهملت جانباً من استخدامها، فربما يرجع الأمر إلى حساسية بشرته، تعرفك «سيدتي وطفلك» من خلال اختصاصيَّة الجلديَّة والتجميل بمركز الطبابة بجدَّة، سهى حج إبراهيم، على أعراض التهابات الحفاض وطرق العلاج.

الأعراض

ـ احمرار وأحياناً انتفاخ بمنطقة الحفاض، بما فيها الأعضاء التناسليَّة، وربما إلى الفخذين.

ـ حركة طفلك الكثيرة ويبدو عليه عدم الراحة، خاصة أثناء تغيير الحفاض.

ـ بكاؤه عند غسل منطقة الحفاض أو لمسها.

طرق العلاج من عمر الولادة إلى عمر التخلص منها

بدلي حفاضاته بشكل منتظم؛ للتخفيف من تعرُّض البشرة الحساسة للبول ‏والبراز.

‏ـ في حال استعمال الحفاضات القماشيَّة، استخدمي المياه الحلوة للغسل والشطف، ‏وتأكدي من شطف كل مستحضر التنظيف.

‏ـ اغسلي البشرة وجففيها جيداً مع كل تغيير حفاض، باستعمال الماء وحده أو الماء ‏والصابون الخفيف.

‏ـ ضعي طبقة رقيقة من الكريم أو المرهم الطبي على بشرة طفلك. وتجنبي استخدام المناديل المعطرة؛ لتنظيف منطقة الحفاض.

‏ـ اسمحي له بالبقاء من دون حفاض لفترات قصيرة من الوقت. فتعريض البشرة للهواء طريقة طبيعيَّة، ولطيفة لمساعدتها على الجفاف.

‏ـ حاولي استعمال ماركة أخرى من الحفاضات إذا كنت تستعملين الحفاضات ‏الجاهزة.

ـ تجنبي المناديل المرطبة فهي عدو لبشرة طفلك؛ لأنَّ العديد منها ‏يحتوي على العطور والكحول. استخدمي فوطة ناعمة مع الماء العادي بدلاً من ذلك.

- اختاري نوع حفاضات جيداً ومقاساً مناسباً لطفلك، حيث إن أنواع الحفاضات الرديئة أقل قدرة على الامتصاص، فيصبح جلد الطفل متهيجاً، والحفاضات الضيقة تسبب احتكاكاً.

متى يجب زيارة الطبيب؟

‏راجعي الطبيب إذا لم تنجح النصائح المذكورة آنفا، أو إذا كان الطفح مكسواً بالقشور أو البثور أو مرتشحاً، أو إذا عانى الطفل من ارتفاع الحرارة.