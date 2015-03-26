إيران تطلب من السعودية وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن “فورًا”

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية إدانتها للعملية العسكرية ضد جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، وقالت في بيان لها نشرته وكالة فارس الإيرانية ان العدوان العسكري السعودي على اليمن سيزيد الأزمة في البلاد تعقيدا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، ان استخدام الخيار العسكري في اليمن الذي يشهد أزمة داخلية وحربا على الارهاب، من شأنه أن يزيد من تعقيد الامور واتساع رقعة الازمة وانهاء فرص التوصل لحلول سلمية للخلافات الداخلية في اليمن، وأشارت أفخم الى أن الهجوم العسكري على اليمن سيتسبب في اتساع رقعة الارهاب والتطرف لتشمل مناطق أخرى في المنطقة.

ودعت أفخم الى ضرورة تمسك كافة الاطراف بالحلول الوطنية الناتجة عن الاتفاق بين الاحزاب والكتل السياسية في اليمن، مطالبة في الوقت نفسه بوقف فوري للغارات الجوية وكافة الاعمال العسكرية التي تستهدف اليمن وشعبه.

جاء ذلك ردا على العملية العسكرية التي بدأتها السعودية تحت شعار “عاصفة الحزم” ضد أهداف حوثية في اليمن في صنعاء وصعدة بمائة طائرة حربية و150 ألف جندي، على حسب ما ذكرت فضائية العربية السعودية.

وذكرت القناة أن طائرات من مصر والمغرب والأردن والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين تشارك أيضا في العملية.