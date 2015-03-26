أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة:أحماض الأوميجا-3الدهنية يستمدها جسم الإنسان من غذائه ولا يستطيع تخليقها

Google+ Print
دراسة:أحماض الأوميجا-3الدهنية يستمدها جسم الإنسان من غذائه ولا يستطيع تخليقها دراسة:أحماض الأوميجا-3الدهنية يستمدها جسم الإنسان من غذائه ولا يستطيع تخليقها
أكدت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية أن الأحماض الدهنية الأساسية (أوميجا-3 وأوميجا-6، التى لا يستطيع الجسم تكوينها من المكونات الغذائية الهامة والتى لابد أن يستمدها الانسان مع غذائه نظرا لعدم قدرة جسم الإنسان أو الحيوان على تخليقها.

وأضافت الدراسة لسعيد فتوح الأستاذ بشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث أن الأحماض الدهنية تمثل أحماض الأوميجا-3 الدهنية أهمية خاصة نظرا لدخولها فى تركيب الجدار الخلوى لمعظم خلايا الجسم مما يعطى الخلايا الكثير من صفات المرونة والنفاذية المطلوبة لأداء وظيفته العضوية على الوجه الأمثل.

وأكدت الدراسة أن زيت الكتان وزيت السمك يحويان على تركيزات عالية من تلك الأحماض الهامة وينظر إلى حمض اللينولينك (أوميجا-3) على أنه من أهم تلك الأحماض نظرا لأن جسم الانسان يستطيع تخليق عدد من الأحماض الهامة جدا (مثل حمض الايكوزابنتانويك وحمض الدوكوزاهيكسانويك) لوظائف عدد من أعضاء الجسم الهامة وعلى رأسها المخ وشبكية العين. عند حدوث قصور فى تركيز هذين الحمضين الأخيرين فى الدم يؤدى ذلك لكثير من الأمراض مثل الزهايمر والشيخوخة وتصلب الشرايين وأمراض العين... وغيرها.

وتابعت الدراسة لكن تكمن المشكلة فى أن الزيوت الغنية بأحماض الأميجا-3 ضعيفة الثبات ضد الأكسدة نظرا لاحتوائها على العديد من الروابط الكربونية الغير مشبعة مما يؤدى إلى تكوين الكثير من المواد النشطة التى قد يؤدى تراكمها وارتفاع تركيزها فى الدم إلى العديد من الأمراض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365