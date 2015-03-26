دراسة:أحماض الأوميجا-3الدهنية يستمدها جسم الإنسان من غذائه ولا يستطيع تخليقها

أكدت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية أن الأحماض الدهنية الأساسية (أوميجا-3 وأوميجا-6، التى لا يستطيع الجسم تكوينها من المكونات الغذائية الهامة والتى لابد أن يستمدها الانسان مع غذائه نظرا لعدم قدرة جسم الإنسان أو الحيوان على تخليقها.

وأضافت الدراسة لسعيد فتوح الأستاذ بشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث أن الأحماض الدهنية تمثل أحماض الأوميجا-3 الدهنية أهمية خاصة نظرا لدخولها فى تركيب الجدار الخلوى لمعظم خلايا الجسم مما يعطى الخلايا الكثير من صفات المرونة والنفاذية المطلوبة لأداء وظيفته العضوية على الوجه الأمثل.

وأكدت الدراسة أن زيت الكتان وزيت السمك يحويان على تركيزات عالية من تلك الأحماض الهامة وينظر إلى حمض اللينولينك (أوميجا-3) على أنه من أهم تلك الأحماض نظرا لأن جسم الانسان يستطيع تخليق عدد من الأحماض الهامة جدا (مثل حمض الايكوزابنتانويك وحمض الدوكوزاهيكسانويك) لوظائف عدد من أعضاء الجسم الهامة وعلى رأسها المخ وشبكية العين. عند حدوث قصور فى تركيز هذين الحمضين الأخيرين فى الدم يؤدى ذلك لكثير من الأمراض مثل الزهايمر والشيخوخة وتصلب الشرايين وأمراض العين... وغيرها.

وتابعت الدراسة لكن تكمن المشكلة فى أن الزيوت الغنية بأحماض الأميجا-3 ضعيفة الثبات ضد الأكسدة نظرا لاحتوائها على العديد من الروابط الكربونية الغير مشبعة مما يؤدى إلى تكوين الكثير من المواد النشطة التى قد يؤدى تراكمها وارتفاع تركيزها فى الدم إلى العديد من الأمراض.