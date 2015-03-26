اختبار جديد لاكتشاف سرطان القولون

أكد الدكتور الفرنسى أريك فاليان أخصائى المعدة والأمعاء ورئيس لجنة الوقاية وعلاج سرطان الجهاز الهضمى فى جامعة ليل الفرنسية، أن هناك اختبارا سهلا للذين تعدوا الخمسين من عمرهم يساعدهم على اكتشاف سرطان القولون.

وأوضح فاليان أن الاختبار يعتمد على الكشف عن وجود دم فى البراز، وهو يجب أجراؤه كل عامين واختبار للجهاز المناعى مع جسم مضاد الهيموجلوبين.

وأشار إلى أن هذا الاختبار أجرى على 100 شخص لديهم سرطان القولون وقد ثبت أن 70% إلى 75% كان الاختبار لديهم إيجابيا.

وشدد على ضرورة ملاحظة اضطراب الجهاز الهضمى مع حدوث آلام مفاجئة فى البطن ووجود دم ظاهر فى البراز، كل ذلك إنذار على وجود سرطان القولون، وفى هذه الحالة ينصح الأطباء بعمل منظار تحت تخدير كامل ويتم اكتشافه فى 10% من الحالات و30% فى الحالات الأخرى تكون أوراما حميدة.

وقد جاء ذلك فى "مارس الأزرق" هو اليوم الوطنى للكشف مجانا عن الرجال والنساء فوق الخمسين للكشف المبكر عن سرطان القولون، ذلك المرض الصامت وأعراضه الخفية، وهناك 40 ألف حالة جديدة سنويا فى فرنسا أغلبهم فوق سن الخمسين، وثبت أن الكشف المبكر يساعد فى علاج 90% من الحالات.