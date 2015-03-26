محافظ قنا: 14 مليون و597 ألف جنيه لتمويل 859 مشروعًا صغيراً ومتناهي الصغر بقنا

قال عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم اعتماد مبلغ 14 مليون و597 ألف جنيه لتنفيذ عدد 859 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقنا.

وأشار الهجان إلى أن عدد المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت 859 مشروعا منها 66 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 9 مليون و 117 ألف جنيه بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 793 مشروعا بتمويل قدرة 5 مليون و480 ألف جنيه .

وأكد الهجان على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل العديد من المشروعات التنموية بمراكز المحافظة وقراها والتي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .