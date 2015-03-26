بالصور.. بدء توافد المجموعات السياحية الخارجية لزيارة المناطق الأثرية بسوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن بدء توافد المجموعات السياحية الخارجية إلى زيارة المناطق الأثرية بالمحافظة، حيث تقوم بزيارة معبد أبيدوس وآثار اخميم ونأمل ان تتزايد تلك المجموعات خلال المرحلة القادمة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالديوان العام بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأعمال الجارية لإنشاء مرسي البلينا السياحي والذى سينتهي العمل به خلال ثلاث شهور.

وأضاف المحافظ انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عرض تأجير الكافيتريا والبازارات بالمرسي السياحي بمدينة ناصر واستغلال قرية الكوثر بهضبة حى الكوثر وسيتم إنشاء كافتيريا بقطعة ارض مساحة 600متر لخدمة الزائرين لمنطقة الآثار بأبيدوس بعد إزالة تعديات أحد المواطنين على الأرض واستكمال إعمال التطوير بالمنطقة بالتنسيق مع وزارة السياحة كما نسعى خلال المرحلة القادمة العمل على انهاء الإعمال بالمتحف القومى للمحافظة مع توفير الاعتمادات حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية وانه جارى اتخاذ الإجراءات لغلق الدفن فى جبانة اخميم القديمة للبدء فى التنقيب عن الآثار بتلك المنطقة.

واعلن المحافظ عن تنظيم مهرجان سياحي امام معبد ابيدوس خلال الاحتفال بعيد سوهاج القومى فى حضور السياح ومشاركة هيئة الاثار ومكتب وزارة السياحة ومكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحى الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج ومدارس التربية والتعليم وشباب الجامعة وسيتم دعوه ممثلى الشركات السياحية بهدف وضع اثار سوهاج على الخريطة السياحية للمجموعات السياحية الداخلية والخارجية.

وأضاف بانه جاري حاليا طباعة دليل سوهاج السياحي بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، وجاري العمل على فتح مناطق أثرية جديدة للزيارة من السياحة الداخلية والخارجية بمعابد اتريبس ومقابر الحواويش بعد تجهيزها للزيارة .