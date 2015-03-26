3116 طالباً وطالبة يؤدون امتحان الثانوية العامة بالسويس

أعلنت إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالسويس انتهاء تقديم استمارات طلاب الثانوية العامة لجميع المدارس الثانوية بالمحافظة بنظاميها القديم والحديث، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام الدراسى 3116 طالباً وطالبة سوف يؤدون الامتحان فى 12 لجنة امتحانية موزعة على إدارتى شمال وجنوب التعليميتين، حيث يوجد بإدارة شمال 7 لجان و5 لجان فى نطاق إدارة جنوب بالإضافة إلى لجنة مدرسة النور للمكفوفين.

قال رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات إنه قد تم تمديد فترة التقدم لنظام المنازل بنظاميها القديم والحديث حتى الخميس 2/4/2015، وأضاف سليمان أنه حسب الخريطة الزمنية للامتحانات يبدأ امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2014/2015 للنظام القديم السبت 6/6/2015، كما يبدأ الامتحان للنظام الحديث فى الأحد 7/6/2015.

أضاف فى تصريحات صحفية أن جداول الامتحانات بالنظامين القديم والحديث سوف يتم الإعلان عنها نهاية أبريل المقبل، كما يتم تسليم أرقام الجلوس فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

فيما دعا عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس المعلمين بكل تخصصات التدريس التأكد من شرح كل المنهج المقرر، مناشداً الجميع فى كل المراحل التعليمية ببذل أقصى ما فى وسعهم لمساعدة الطلاب فى تجاوز الامتحانات بنجاح من خلال رفع المستوى الدراسى لديهم شاكراً الجهود والمبادرات التطوعية من قبل بعض المعلمين المشاركين فى القوافل التعليمية المجانية التى نظمتها المديرية فى الأول من مارس الماضى لجميع المراحل التعليمية فى كل مدارس المحافظة.