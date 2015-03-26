محافظ شمال سيناء: محلب مهتم بشكاوى الأهالى جراء فساد وظائف جهاز التنمية

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يتابع شخصيا ما أثير من تذمر حول مسار وظائف جهاز تنمية سيناء وما شابها من فساد، بحسب قول بعض الشباب، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات هاتفيا من رئيس الوزراء بشأن هذه القضية، وطالبه ببيان واضح من المحافظة حول الواقعة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء تابع أيضا قضية وفاة طفل فى حضانات مستشفى العريش العام، إضافة إلى وفاة شقيقه الثانى بمستشفى الإسماعيلية الجامعى".

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامى أنور مدير مستشفى العريش، أن أحد الطفلين توفى فى المستشفى بعد وصوله لها فور ولادتة غير مكتمل النمو وقضيته معروضة حاليًا أمام النيابة العامة بشمال سيناء، والتى تحقق فى الواقعة، بناءً على بلاغ من أسرة الطفل، أما وفاة شقيقه الثانى فقد تمت فى مستشفى الجامعة بالإسماعيلية بعد أن حول إليها الطفل من العريش حيث استقبل بعد ابتلاعه جسم غريب، ونظرًا إلى أن إمكانات مستشفى العريش لا تتوفر فيها جراحات الصدر والقلب، تم تحويله إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى، بعد التنسيق مع إدارة المستشفى، وأن الطفل توفى أثناء استخراج الجسم الغريب فى غرفة عمليات مستشفى الإسماعيلية الجامى.

وطالب الدكتور سامى أنور بتزويد مستشفى العريش بمنظار جراحات الصدر والقلب الذى تبلغ تكلفته حوالى 300 ألف جنيه، وأخصائى جراحات، كما طالب بأن يتم استقبال الحالات المحولة من مستشفى العريش العام للمستشفى الجامعى بالإسماعيلية دون تنسيق مسبق.

والتقى محافظ شمال سيناء مع أسرة الطفلين، وقرر صرف 10 آلاف جنيه كإعانة للأسرة والسعى لتوظيف والدة الطفلين مع متابعة سير القضية.