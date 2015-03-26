إحباط تهريب 1060 أسطوانة غاز و19 ألف لتر بنزين 80 فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط المدير المسئول عن محطة وقود سيارات مصر للبترول بالطريق الزراعى السريع دائرة قسم كفرالدوار لقيامه بتجميع كمية 19500 لتر بنزين 80 لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 2367/2015 جنح قسم شرطة كفرالدوار.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز منشية يونس مركز كفر الدوار لقيامه بتجميع 1060 أسطوانة بوتاجاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 6245/2015 جنح مركز شرطة كفرالدوار.

وتم ضبط "سائق السيارة رقم 3945 س ل م" لتجميعه على السيارة قيادته 50 شكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82% المخصص للمخابز البلدية المدعمة بإجمالى 5،2 طن لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر رقم 2083/2015 جنح قسم شرطة كفر الدوار.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد فتحى إبراهيم مدير أمن البحيرة بالاستعانة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية دائرة مراكز وأقسام المديرية بالتنسيق ومحكمة دمنهور ومديرية الزراعة والوحـدات المحلية لمراكز دمنهور – كوم حمادة – شبراخيت – إيتاى البارود – رشيد – الدلنجات – أبو حمص -كفر الدوار – إدكو – المحمودية وحماية الأراضى فقد أسفرت عن تنفيذ عدد (107) حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية عبارة عن أسوار، قواعد وسملات خرسانية، عدد ( 9 ) قرارات صادرة من هيئة آثار البحـيرة (مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض)، قرارين صادرين من الوحدة المحلية بحوش عيسى أسوار بالطوب الأبيض، وقرار صادر من الوحدة المحلية بأبو حمص إزالة عقار وجارى استمرار الجهود لتنفيذ كافة التعديات.

على جانب آخر تلقى مركز شرطة المحمودية من المستشفى العام بوصول "محمد خميس محمود عبد الجواد" 11 سنة " طالب بمدرسة آريمون الابتدائية ( أ ) ومقيم عزبة مرسى عبد العال دائرة المركز مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن.

وبسؤال والده خميس محمود عبد الجواد "عامل اتهم كلا من "محمد ع أ" المقيم قرية زيزينيا دائرة المركز، "محمود س ص"، "محمد ب خ"، "محمد ر ع " جميعهم طلبة بذات المدرسة ويقيمون قرية أريمون دائرة المركز بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته حال لهوهم بفناء المدرسة وتحرر المحضر رقم 3525/2015 جنح المركز.