نيابة السويس تعاين محيط منزل أسرة وزير الداخلية السابق وتستمع لشهود عيان

انتقل وفد من النيابة العامة بالسويس لمعاينة محيط منزل أسرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، للاستماع لبعض شهود العيان وأصحاب المحلات التجارية المواجهة للمنزل بمنطقة الملاحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- أمن السويس يضبط الإرهابى قائد عملية استهداف منزل وزير الداخلية السابق
وقال مصدر لـ"اليوم السابع" إن أقوال شهود العيان والمعاينة المبدئية أشارت إلى أن 2 ملثمين كانا يستقلان سيارة ملاكى رمادى اللون، قاما بإطلاق أعيرة على الكمين المتمركز أمام المنزل وعلى العمارة السكنية وفرا هاربين وطاردتهما قوات الشرطة.
>- أمن السويس يضبط الإرهابى قائد عملية استهداف منزل وزير الداخلية السابق
- إرهابيون يطلقون النار على منزل أسرة وزير الداخلية السابق بالسويس