ضبط قائد عملية استهداف منزل وزير الداخلية بالسويس

صرح اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، أن ضباط المباحث الجنائية تمكنت منذ قليل من ضبط قائد العملية الإرهابية التى استهدفت الكمين الأمني المتمركز أمام منزل أسرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمنطقة الملاحة فى وقت متأخر أمس.

أضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن المتهم يدعي ” عبد الرحمن . أ ” وتم ضبطه بمنطقة الهيشة بحي الجناين بعد أن تمكن من الفرار من السيارة التى كان يستقلها وتم القيام بها بالعملية الارهابية وقتل الرائد محمد سويلم رئيس مباحث الجناين بعد مطاردة أمنية بالاسلحة النارية.

وذكر أن المتهم يخض حاليا للتحقيق وجاري تمشيط المنطقة التى تم ضبط فيها المتهم للقبض على كل العناصر التى يشتبه أنها شاركة فى الواقعة ، فضلًا عن التحف على جثمان الإرهابي الآخر الذى تم قتله فى الواقعة.

تابع مدير الأمن، يقام صلاة جنازة عسكرية على الرائد الشهيد، وعقب ذلك سيتم نقله إلى مسقط رأسه والدفن بمدافن عائلته.