بالصور.. محافظ سوهاج يقيل مدير مستشفى الصدر بسوهاج خلال جولة تفقدية مفاجئة‎

أقال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مدير مستشفى الصدر بسوهاج، من منصبه لعدم القدرة على الإدارة وسوء حالة المستشفى وعدم وجود جداول نوبتجيات وعدم أتباع السلامة والصحة المهنية وعدم تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى.

وقرر المحافظ خصم شهر من فريق مكافحة العدوى وإحالتهم للتحقيق معه بسبب الإهمال بعد جولة مفاجئة قام بها للمستشفى الصدر بسوهاج.

كما قرر المحافظ إغلاق معرض منتجات مدرسة الزراعة بمديرية التربية والتعليم وذلك بسبب سوء حالة الثلاجات والتخزين السئ للمواد الغذائية ومنتجات الألبان والتي تباع للجمهور وأحال مسئولي مديرية التربية والتعليم والمدرسة للتحقيق .

وأضاف المحافظ بأننا لن نسمح بأى جهة حكومية او خاصة بمخالفة اشتراطات الصحة والسلامة وللحفاظ على صحة المواطن السوهاجي .

ومن جانب اخر وفى إطار الحملات التى يقودها المحافظ للقضاء على الإشغالات التي يقوم بها أصحاب المحالات التجارية والبائعة الجائلين قاد حملة لإزالة الإشغالات بسور السكة الحديد أمام أبراج الشرطة بمنطقة العارف شارك فى الحملة حى غرب وشرطة المرافق والمرور .

وقد أكد بأننا لن نسمح بالتقصير فى الجهاز التنفيذي لمحافظة سوهاج فى مواجهة اى خروج على القانون على مستوى المحافظة وطالب المواطنين بمد يد العون من اجل المساعدة فى نهضة المحافظة والتي تتمتع بإمكانيات ضخمة .