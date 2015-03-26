استشهاد رئيس مباحث الجناين بالسويس في هجوم إرهابي علي كمين

استشهد الرائد محمد سويلم، رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس، فى مطاردة مع عناصر إرهابية فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بدائرة القسم، كما قُتل إرهابي خلال المطاردة.

كان 4 مسلحين يستقلون سيارة فيرنا رمادي اللون تحمل لوحات 50147 ملاكي السويس، قد أطلقوا النار بشكل عشوائي على كمين الشرطة بضاحية الملاحة أمام منزل أسرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، مستشار رئيس الوزراء للأمن.

وتمكنت القوة المعينة بالكمين من التعامل مع المسلحين، وإطلاق النار عليهم، وعلى إثر ذلك فرت السيارة هاربة فى باتجاه الجناين، ولحقت بهم سيارات الشرطة لضبط العناصر الإرهابية.

وشارك الرائد محمد سويلم، رئيس مباحث الجناين، فى المطارة التى شهدتها منطقة الألبان الجديدة بالقطاع الريفي، وخلال تبادل اطلاق النار تمكن رجال الشرطة من قتل أحد المسلحين، بينما أصيب سويلم بثلاث أعيرة نارية بالبطن والصدر، وتم نقل على أثر ذلك لمستشفى السويس العام إلا انه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتم نقله لمشرحة المستشفي.