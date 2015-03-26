"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 25 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 25240 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 277 حكم جناية و12126 حكم حبس جزئى و2302 حكم حبس مستأنف و7868 حكم غرامة و2667 حكم مخالفة.