أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة التموين تضبط 363 قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

Google+ Print
شرطة التموين تضبط 363 قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة شرطة التموين تضبط 363 قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت مراقبة الأسواق وتداول السلع، خاصة الإستراتيجية منها، ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط ٣٦٣ قضية تموينية متنوعة، من بينها العديد من قضايا الاتجار غير المشروع فى المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، حيث تم ضبط ١٤ ألفا و٣٢٦ لتر سولار، و1591 أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى تنفيذ 46 حكما قضائيا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع والعرض على النيابة المختصة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة