شرطة التموين تضبط 363 قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت مراقبة الأسواق وتداول السلع، خاصة الإستراتيجية منها، ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط ٣٦٣ قضية تموينية متنوعة، من بينها العديد من قضايا الاتجار غير المشروع فى المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، حيث تم ضبط ١٤ ألفا و٣٢٦ لتر سولار، و1591 أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى تنفيذ 46 حكما قضائيا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع والعرض على النيابة المختصة.

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