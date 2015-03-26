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القبض على 3 مدرسين يلصقون صور مرسى على الجدران بالشرقية

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القبض على 3 مدرسين يلصقون صور مرسى على الجدران بالشرقية القبض على 3 مدرسين يلصقون صور مرسى على الجدران بالشرقية
ألقت مباحث مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية، القبض على 3 مدرسين، لقيامهم بلصق صور للرئيس المعزول محمد مرسى على الجدران بالطريق العام.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بضبط كل من محمد إبراهيم على السيد 45 سنة - مدرس مقيم أوزلين مركز الحسينية وأحمد سعيد عبدالله خليل 33 سنة - مدرس مقيم الرضوانة مركز الحسينية وصلاح إبراهيم محمد السيد 35 سنة - مدرس مقيم القرارنة مركز الحسينية، حال قيامهم بلصق صور للرئيس المعزول، وشارات رابعة على جدران الحوائط بالطريق العام وبحوزهم مبلغ مالى 71.500 جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7968 جنح مركز الحسينية لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

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