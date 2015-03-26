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النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة استشهاد تلميذة الفيوم وتطلب تحريات المباحث

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النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة استشهاد تلميذة الفيوم وتطلب تحريات المباحث النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة استشهاد تلميذة الفيوم وتطلب تحريات المباحث
بدأت نيابة بندر الفيوم، اليوم الخميس، التحقيق فى واقعة استشهاد التلميذة منة سيد "10 سنوات"، بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الحواتم الابتدائية، والتى استشهدت أمس بعدما أمسكت بعبوة ناسفة زرعها الإرهابيون أمام مدرستها واعتقدت ببراءتها أنها لعبة فأخذتها إلى منزلها فانفجرت فيها وأودت بحياتها فى الحال.

كما طالبت النيابة تحريات المباحث وجهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، واستعجال تقرير الطب الشرعى، حيث قامت النيابة بمعاينة جثة التلميذة أمس وقررت انتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير حول حالة التلميذة وأسباب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثة مساء أمس.


>- بالصور.. الإرهاب يغتال براءة "منة" تلميذة الابتدائى بالفيوم.. عثرت على قنبلة فظنتها لعبة وحملتها لتنفجر بها.. والدها يهتف بجنازتها: "تحيا مصر".. وقرار بإطلاق اسمها على مدرستها.. ومصدر: أنقذت زملاءها

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مصر 365

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