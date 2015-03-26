سقوط 11 متهما هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمنوفية

شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والتى أسفرت عن ضبط 11 متهمًا هاربين من أحكام قضائية فى جنايات مخدرات وحيازة بمراكز تلا، أشمون، الباجور قسم شبين الكوم، ومنوف، هاربين من أحكام فى جنايات حيازة مخدرات وحيازة سلاح بدون تراخيص، بينهم هارب من المؤبد ويدعى إبراهيم على ماضى فى جناية حيازة مخدرات.

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية منشأة عصام التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر انفجار أسطوانة غاز، الأمر الذى أدى إلى إصابة محمد سعيد يوسف 35 عاما وحدوث تصدعات بالمنزل المكون من طابق واحد على مساحة 70 مترا، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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