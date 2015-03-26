كرة عالمية.. إطلالة جديدة على "اليوم السابع".. اليوم

يطلق "اليوم السابع" إطلالة جديدة فى عالم الصحافة الرياضية اليوم، الخميس، عبر "سيكشن" جديد، تحت مسمى "كرة عالمية"، فى إطار سعى وحرص "اليوم السابع" على تقديم خدمات متجددة ومتفردة تواكب اهتمام القارئ العزيز.

السيكشن الجديد سيكون بمثابة موقع متكامل دون الاكتفاء بالخبر فحسب، وإنما سيتم من خلاله بث جميع الأحداث الرياضية العالمية فى كل الدوريات الكبرى على مستوى العالم، مع التركيز الأكبر على "سوبر ستار" العالم ميسى ورونالدو.. إلخ، فضلا عن متابعة المباريات فى بث حى ومباشر على الهواء، وتقديم تغطية ومتابعة كاملة لما بعد المباريات من مؤتمرات صحفية وتصريحات إعلامية، مع عرض فيديوهات للأهداف وأجمل وأغرب اللقطات المثيرة وقت حدوثها، ونشر حوارات مع نجوم العالم، سواء مدربين أو لاعبين يشار لهم بالبنان.

وسيتركز العمل فى كرة عالمية عبر "اليوم السابع"، على تقديم كل الأخبار وما يخص المحترفين المصريين فى كل بقاع الأرض، سواء فى أوروبا أو الدول العربية، وفى مقدمتهم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم فيورنتينا الإيطالى، والبارز بقوة فى سماء أوروبا أحمد المحمدى مع ناديه هال سيتى الإنجليزى، وغيرهم الكثير والكثير.

كما سيشمل سيكشن كرة عالمية اهتماما خاصا بالرياضات الجاذبة لقطاع عريض من الجمهور، أبرزها التنس بنجومه المشهورين على مستوى العالم، "سيرينا ويليامز، وشاربوافا، ونادال، وفيدرير"، وكذلك أهم مباريات المصارعة الحرة والسلة العالمية.

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