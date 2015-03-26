القوات الموالية للرئيس اليمنى تسيطر على مقر اللواء 39 مدرع (تحديث)

تمكنت قوات عسكرية ولجان شعبية موالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من السيطرة على معسكر بدر - مقر اللواء 39 مدرع - الموالى للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت لساعات .

وأكدت قيادات في اللجان الشعبية أنها دخلت المعسكر وفر الجنود المتواجدون فيه .

وخارج المعسكر أفاد مواطنون يمنيون بأنهم شاهدوا المئات من الجنود يهربون من المعسكر بعدن باتجاه الطريق الساحلى عدن- تعز الى محافظات الشمال .

وأكدت مصادر طبية في عدن مقتل 7 مواطنين وإصابة اكثر من 50 آخرين بعضهم فى حالات الخطر عندما اطلقت قوات اللواء 39 النار على محتجين كانوا امام مخازن "جبل حديد" للسلاح يطالبون بالتسلح لحماية أنفسهم في ظل الانباء التى كانت تفيد بدخول الحوثيين الى عدن .

إضافة..

>من جهته قال مصدر أردنى مسئول اليوم الخميس إن مقاتلات سلاح الجو الأردنى تشارك فى عملية تقودها السعودية مع حلفاء عرب على الحوثيين فى اليمن.

وأضاف المصدر الأردنى المسئول لرويترز أن مشاركة الطائرات الأردنية تأتى دعما للشرعية فى اليمن وأمنه واستقراره. وتابع أن اليمن وأمن منطقة الخليج يمثلان مصلحة استراتيجية عليا للأردن.

وعلى الصعيد ذاته قال مسئول حوثى لرويترز إن الحوثيين مستعدون لمواجهة حملة أطلقت اليوم الخميس تقودها السعودية لشن غارات جوية عليهم دون أن يطلبوا المساعدة من حليفتهم إيران.

وردا على سؤال عما إذا كان الحوثيون قد أجروا أى اتصالات مع إيران منذ بدء الهجمات وإمكانية طلب المساعدة من طهران نفى محمد البخيتى عضو المكتب السياسى لجماعة الحوثى ذلك وقال إن الشعب اليمنى مستعد لمواجهة هذا "العدوان" دون أى تدخل خارجي.

موضوعات متعلقة..

- مواقع يمنية: اللجان الشعبية تستعيد السيطرة على مطار عدن

- البيت الأبيض: أوباما قرر دعم حملة السعودية العسكرية على الحوثيين لوجستيا

- القيادة العسكرية لعملية عاصفة الحزم تحذر الاقتراب من الموانىء اليمنية

- هاشتاج "عاصفة الحزم" يحتل المرتبة الأولى على موقع "تويتر"

- الخليج يطلق عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين باليمن ومصر تؤيد سياسيا وعسكريا.. تدمير معاقل ومواقع الدفاع الجوى لجماعة الحوثى.. والقاهرة: ننسق مع الدول المعنية بقوة جوية وبحرية.. وأمريكا تعلن دعمها

>

- الخارجية: ننسق مع الخليج لتوجيه ضربات جوية وبحرية مشتركة للحوثيين

- سفير السعودية بأمريكا: 10 دول تُشارك فى الحرب على الحوثيين

- القوات الجوية السعودية تقصف مواقع الحوثيين بصنعاء استجابة للرئيس اليمنى (تحديث)

- السفير السعودى: الرئيس هادى وحكومته ما زالوا يديرون شؤون البلاد من عدن