وزير التعليم يكشف اليوم أعداد المزورين فى بياناتهم ضمن الـ30 ألف معلم

يعقد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم المصرى، فى الواحدة ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً، بديوان عام الوزارة، للإجابة عن تساؤلات متضررى الـ"30 ألف وظيفة"، والتى تم الإعلان عن نتائجها السبت الماضى، باختيار 28 ألفاً و626 معلماً فى التعليم العام و1374 فى التعليم الفنى.

وقالت أمانى ضرغام، المستشار الإعلامى لوزير التربية والتعليم، إن الوزير سيعلن خلال المؤتمر عن أعداد البيانات الخاطئة، والتى تم اكتشافها أمس، فى اليوم الأول لتلقى مسوغات التعيين من المعلمين الذين تم ترشيحهم على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى يتم اتخاذها تجاههم.

جدير بالذكر أن متضررى الـ"30 ألف وظيفة" نظموا تظاهرات بصفة مستمرة فى اليوم الثانى لإعلان النتيجة وحتى أمس الأربعاء، للمطالبة بتعديل بياناتهم والاعتراض على ترتيب الفائزين.