أمن السويس يضبط الإرهابى قائد عملية استهداف منزل وزير الداخلية السابق

صرح اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، أن ضباط المباحث الجنائية تمكنوا منذ قليل من ضبط قائد العملية الإرهابية التى استهدفت الكمين الأمنى المتمركز أمام منزل أسرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق بمنطقة الملاحة فى وقت متأخر أمس.

وأضاف مدير الأمن لـ"اليوم السابع" أن المتهم يدعى "عبد الرحمن . أ"، وتم ضبطه بمنطقة الهيشة بحى الجناين بعد أن تمكن من الفرار من السيارة التى كان يستقلها.

وأضاف مدير الأمن أن المتهم يخضع حاليا للتحقيق، وجارى تمشيط المنطقة التى تم ضبطه فيها، فضلا عن التحفظ على جثمان الإرهابى الآخر الذى تم قتله فى الواقعة.

وتابع مدير الأمن أنه ستقام صلاة جنازة عسكرية على الرائد الذى استشهد فى الهجوم وعقب ذلك سيتم نقله إلى مسقط رأسه والدفن بمدافن عائلته.

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