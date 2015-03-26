ولى أمر طالب يقتحم مدرسة بالشرقية ويعتدى على مدرس

حرر مدرس محضرا بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم الخميس، يتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، على خلفية فضه خلافا بين طالبين بالمدرسة.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من "عبد العزيز حسن فتحى"، أخصائى اجتماعى بمدرسة عبد العزيز مصيلحى الإعدادية، بقيام كل من "محمد ع ع" وشقيقه "حسن ع ع" بالاعتداء عليه، على خلفية تدخله لفض خلاف بين نجل المشكو فى حقه الثانى وطالب زميله بالصف الثانى الابتدائى، فقام الطالب بالاتصال بوالده الذى حضر إلى المدرسة وقاما بمساعدة شقيقه بالاعتداء على المدرس وإصابته بكدمات وجرح قطعى بالرأس طوله 10 سم، وتحرر المحضر رقم 19265 جنح مركز بلبيس.