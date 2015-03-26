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لوس انجلوس تايمز:الحوثيون يستولون على ملفات خاصة بـ"CIA" باليمن

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لوس انجلوس تايمز:الحوثيون يستولون على ملفات خاصة بـ"CIA" باليمن لوس انجلوس تايمز:الحوثيون يستولون على ملفات خاصة بـ"CIA" باليمن
قالت صحيفة لوس انجليس تايمز إن الحوثيين الذين تدعمهم إيران نهبوا ملفات مخابرات يمنية بها معلومات عن عمليات مكافحة الارهاب التى تدعمها الولايات المتحدة وأسماء المخبرين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين أن تلك المعلومات تم الاستيلاء عليها حين سيطر مقاتلون حوثيون على مكتب الأمن القومى اليمنى الذى عمل مع المخابرات المركزية الامريكية (سى.أى.ايه) ووكالات مخابرات أخرى.
>وأضافت أن مسؤولى المخابرات يعتقدون أن مسئولين يمنيين يدعمون الحوثيين سلموا ملفات إضافية إلى مستشارين إيرانيين. وذكرت الصحيفة أنه ليس هناك ما يدل على أن المقاتلين الحوثيين حصلوا بشكل مباشر على ملفات المخابرات الأمريكية.

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