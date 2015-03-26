الرئيس اليمنى: سنرفع علم الجمهورية اليمنية فوق أراضينا بدلا من العلم الإيرانى

قالت الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سنرفع علم الجمهورية اليمنية فوق أراضينا، بدلاً من العلم الإيرانى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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الجدير بالذكر أنه تمكنت قوات عسكرية ولجان شعبية موالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من السيطرة على معسكر بدر - مقر اللواء 39 مدرع - الموالى للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت لساعات.
>- "العربية": هروب جماعى من معسكرات الحوثيين بصنعاء نتيجة الغارات المكثفة
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