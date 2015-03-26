الإعلام الإيرانى يصف الضربات باليمن بأنها "اعتداءات" مدعومة من واشنطن

وصفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الخميس العملية العسكرية التى تنفذها السعودية وحلفاء من دول خليجية عربية باليمن بأنها "اعتداءات مدعومة من الولايات المتحدة".إعلان - Ads إعلان - Ads
وعرض التلفزيون الرسمى لقطات لبعض الأضرار وعشرات الجثث وبعض الجرحى وقال إن "عددا كبيرا من المواطنين اليمنيين قتلوا فى الاعتداءات المدعومة من الولايات المتحدة فى اليمن".
وعرض التلفزيون الرسمى لقطات لبعض الأضرار وعشرات الجثث وبعض الجرحى وقال إن "عددا كبيرا من المواطنين اليمنيين قتلوا فى الاعتداءات المدعومة من الولايات المتحدة فى اليمن".
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